“He sido rescatada”: el susto que se llevó Mabel Cartagena en un spa

Mabel Cartagena comenzó el mes de febrero con el pie izquierdo, ya que ha experimentado algunos eventos incómodos durante los últimos días, y el más reciente de ellos ocurrió de manera irónica en un spa, anunciándole a sus seguidores el susto que pasó y cómo terminó escapando de la situación.

La creadora de contenido se ha mantenido sumamente activa a través de sus historias de Instagram, publicando varios detalles de su día a día, desde su faceta profesional, pasando por su nuevo pasatiempo basado en organización y limpieza en el hogar, hasta detalles más ligados a ella como su cuidado personal.

Y a propósito de esto, Mabel Cartagena decidió pasar una tarde en un spa para relajarse un poco y darse un tratamiento de cuidado, algo que no dudó en compartir con sus seguidores. Sin embargo, más allá de relajarse, al final del día comentó que pasó un susto tremendo porque la dejaron encerrada en el lugar, olvidándose de ella por completo.

“Ustedes esto no me lo van a creer: gordis, cerraron el spa al que vine a hablar con ustedes, lo han cerrado. Son las seis en punto. Miren esto, me he quedado sola”, dijo la colombiana entre risas, destacando también que esperaba que no se apareciera ningún fantasma en el lugar que estaba completamente a oscuras.

“Donde me salga un espanto yo no sé que va a pasar, me daré trompadas aquí con Annabelle. Me he quedado encerrada”, comentó con una risa nerviosa refiriéndose a las películas del director James Wan.

En el mismo clip, Mabel Cartagena le reveló a sus seguidores que había llamado a su esposo para contarle lo sucedido, de modo que pudiera ayudarla a salir del spa.

En otra historia se puede ver que ya se encuentra afuera del lugar pero sin revelar muchos detalles respecto a cómo logró salir del spa, más allá de enfocar a Sebastián. “Fui rescatada con éxito gracias a Dios”, dijo Cartagena entre risas.