“No creo que se lo perdone”: Aida Victoria Merlano arremete contra su mamá por difamarla

Aida Victoria Merlano dejó ver su lado más sensible al contarle a sus seguidores cómo fue la reacción de su mamá ante la polémica que generó un supuesto video íntimo en el que aparecía una mujer similar a la influencer. En el mismo clip indicó que se sintió muy traicionada, al punto de que su relación con ella no volverá a ser la misma.

El pasado viernes, la modelo estuvo involucrada en un gran escándalo cuando se filtró en las redes un video sexual en el que aparecía una mujer muy parecida a ella, generando todo tipo de opiniones en las redes sociales. Sin embargo, a través de varias historias, la colombiana presentó un par de pruebas en donde pudo demostrar que no era ella la que figuraba en el clip.

A pesar de esto, Aida Victoria Merlano indicó que varios miembros de su familia no terminaron de creer en ella, algo que le manifestaron a través de varios mensajes. Pero no es sino hasta ahora que la joven reveló que su mamá estaba detrás de esta incredulidad, ya que ella se encargó de sembrar la duda en varios de sus allegados, difamándola y asegurando que sí era su hija la mujer que aparecía en el clip.

“Tenía un chat en el que mi tía me había como escrito, diciéndome que yo por qué me había dejado grabar, que yo por qué tal cosa, porque mi tía sí creyó que yo era la del video. Mi tía no creía desde el primer momento que yo era la del video, mi mamá le manda el video a mi tía (..) y me quiso voltear a mi tía”, explicó la influencer mientras lloraba.

“Diciéndole: ‘mira a tu sobrina que sí es’, y mi tía le decía: ‘nena, no es’”, relató Aida Victoria Merlano, comentando que a raíz de la influencia de su mamá es que su tía termina encarándola sobre el clip íntimo. Sin embargo, la joven hace recapacitar a la señora hasta que finalmente cae en cuenta, después de analizar las imágenes, que no es Aida la del video.

“Me duele, obviamente, lo que me hizo y no creo que le perdone”, indicó entre lágrimas refiriéndose a las acciones de su mamá. “O sea, creyendo que era yo, mandándoselo a mi tía que cumplió el rol de madre que tú no cumpliste. O sea, y se lo mandas a mi tía, y se lo mandas a mi papá”, concluyó.