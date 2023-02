¿Nuevo amor? Aida Victoria Merlano mostró que llenaron su apartamento con rosas y globos

Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al publicar un par de historias en donde dejaba ver que recibió una gran cantidad de rosas y globos, además de otros simpáticos regalos acompañados de una carta y una dedicatoria a propósito del Día de San Valentín.

La influencer ha estado soltera desde hace algunas semanas, siendo su última relación con el streamer WestCol, con quien compartió varias escenas románticas en las redes sociales durante el último par de meses. Sin embargo, el joven reveló que su romance había terminado, pero que habían quedado en muy buenos términos.

A propósito de esto, en los últimos días la influencer se ha mostrado bastante enérgica y ha estado bromeando con la idea de disfrutar de su soltería, publicando algunas historias divertidas al respecto, dejando salir su buen humor en diversas oportunidades.

Pero durante el transcurso del 14 de febrero, Aida Victoria Merlano sorprendió a muchos de sus seguidores al mostrar un par de clips en los que se podía apreciar que su apartamento estaba lleno de varias rosas, una gran cantidad de globos y otros pequeños detalles a propósito del Día de San Valentín.

En uno de los clips se aprecia un arreglo floral con al menos 30 rosas con una nota sobre ella, una serie de globos en tonos ocre, rojizos y rosados, con otros más en forma de letras que escribían la palabra ‘Love’. En los alrededores también se podía ver otro arreglo con flores rosadas y otra caja cuyo contenido permaneció oculto.

En otra historia, Aida Victoria Merlano se encarga de hacer un acercamiento a la nota del arreglo floral, revelando el nombre del hombre encargado de llevarle este detalle especial: Diego Camacho, uno de los mejores amigos de la influencer.

En la nota también se puede leer un emotivo mensaje que el joven le escribió a la colombiana: “gracias por demostrarme que la amistad existe, por enseñarme a ser un buen amigo, por aceptarme tal cual soy. Día a día me demuestras cuánto me quieres y aunque sé que no soy el mejor amigo del mundo, mi gratitud y mi lealtad siempre estarán contigo. Te amo y quiero que hagas parte de mi vida siempre”.