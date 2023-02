¿Le piensa echar los perros? Esto dijo Aida Victoria Merlano de su soltería

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano nuevamente habla de su separación con WestCOL y aseveró que muchas mujeres están detrás de él, aunque a la gente esto no le parezca que sea real. Pues aseveró que no sabe lo que tiene, pero de verdad es así.

“Y él ante la primera que me hizo yo dije ‘Ay no mi amor, chao’, entonces él jamás pensó que yo en verdad como que me fuera a ir. El detonante fue que, o sea, yo no soy, es que no es porque yo sea Aida, es porque ninguna mujer está para estar detrás de nadie, ni estar rogándole a nadie. Al momento que yo noté que de pronto él no tenía lo que yo buscaba en un hombre, entonces me fui”, dijo en primera instancia Aida Victoria Merlano.

Aida Victoria Merlano negó estar celosa de la mujer con la que relacionan a WestCOL ahora, pues precisó que siempre ha sido sincera con respecto a lo que fue la base de su relación y que no se ha guardado nada ante las redes sociales al respecto.

Durante la transmisión le preguntaron sobre qué haría si WestCOL quiere reconciliación y ante esto Aida Victoria Merlano fue más que directa con su respuesta, aseverando que por ahora se siente bien soltera y seguirá así.

“Es que no sé, yo no siento que haya que forzar las cosas. Y también hay un tema, yo creo que ya no se trata de él, se trata de que yo en serio quiero estar soltera y me siento muy bien estando soltera, y estoy en un proceso super bonito mío, de temas de mi crecimiento tanto personal como profesional, entonces no quiero estar en una relación”, finalizó Aida Victoria Merlano.