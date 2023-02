“Todos nos vamos a arrugar”: Carolina Gómez le ‘cantó la tabla’ a quienes critican sus cambios físicos

Carolina Gómez es una reconocida modelo, actriz y presentadora, quien ha hecho parte de varias producciones televisivas, sin dejar de lado, su participación en ‘MasterChef Celebrity’ en donde logró ganarse el cariño de los televidentes. En los próximos meses volverá a las noches colombianas con ‘Ventino’, en donde es una de las protagonistas.

La caleña fue una de las invitadas al programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ en donde se refirió a las críticas que ha recibido por su apariencia física y también, las dudas que existían sobre su situación sentimental, sin dejar de lado, que destacó que anda feliz por los nuevos proyectos que tiene para estos meses.

Le puede gustar: Sofía Petro se llevó varios elogios en redes luego de celebrar de 3 años con su pareja, Arnau Martí

Carolina inició su relato indicando que ella no puede discutir con la “estupidez”, pues resulta ser una batalla perdida. Seguidamente, la actriz aseguró que en algún momento todas las personas verán el paso del tiempo en sus rostros y en distintas partes de sus cuerpos, pues esta es una causa natural del ser humano.

Asimismo, resaltó que ha aprendido que cada edad tiene una belleza diferente y propia: “Las arrugas son inevitables, todos las tenemos, o sea no hay nadie que no tenga una arruguita”. Además, que estas no van a desaparecer por más tratamientos estéticos a los que se someta la piel, ya que en algún momento se van a notar mucho más.

También puede leer: ¡Una fiera! Sara Uribe se descargó y les dijo de todo a los hombres misóginos

Lo cierto es que el concepto de “arrugas” para Gómez resultan ser una marca de vida, de risa y de cada una de las experiencias que se atravesaron a lo largo de la vida. Ante sus críticos Carolina aseguró que son ellos quienes deben revisarse y enfrentar este problema para posteriormente aceptarlo y ver que el paso del tiempo es inevitable para cualquier persona.

Además, dejó claro que este tipo de situaciones no logran afectarla, pues anda muy emocionada en las nuevas producciones, pues relató que está próxima a grabar dos películas y otros proyectos que hasta ahora están tomando forma. Sin dejar de lado que anda enamorada y viviendo una nueva etapa con Alex García, un reconocido productor de cine y empresario.