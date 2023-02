Luisa Fernanda W estalló contra los internautas que la criticaron por celebrar San Valentín

Luisa Fernanda W dejó sin argumentos a los internautas que la criticaron por celebrar el Día de San Valentín, una fecha que tradicionalmente suele festejarse fuera de Latinoamérica. Sin embargo, la joven se mostró muy orgullosa de tener un divertido plan junto a su pareja para celebrar el amor y la buena química entre ellos.

Durante los últimos días, la creadora de contenido ha estado en la mira de muchos usuarios de las redes sociales, quienes han resultado ser detractores de la joven al enviarle mensajes negativos que van desde criticarla por mostrar demasiado hasta ofenderla por algunos detalles en su método de crianza.

Puede leer: Así responde Luisa Fernanda W a quienes la señalan por “mostrar de más” en redes sociales

Pero tal parece que Luisa Fernanda W se cansó de los malos comentarios, puesto que a propósito de las críticas que ha recibido por celebrar el Día de San Valentín en Colombia, decidió dejarle en claro a los internautas cuáles son sus razones para hacerlo, mostrándose molesta en el proceso.

“Estoy leyendo a varias personas que dicen que no celebran San Valentín porque esto es Colombia, que no, que en Colombia eso no se celebra. Y sí, puedo estar de acuerdo, pero yo siempre encuentro cualquier motivo para celebrar. Entonces sí se celebra San Valentín en mi casa así estemos en Colombia”, dijo contundentemente la influencer.

Lea también: “Usted muestra demasiado”: Luisa Fernanda W recibe críticas por polémico outfit

Luisa Fernanda W también aprovechó para exponer que esta celebración no se trata de la fecha o de pasar un momento romántico, sino que también se presta para compartir el cariño con amigos y familiares, e incluso para festejar el amor propio, brindando una fuerte respuesta a sus seguidores.

“Yo celebraría San Valentín hasta si no tuviera pareja. Me iría yo a cenar hasta con mis amigas, o hasta yo solita, una cena cena sola, o cine sola, o un viaje sola de San Valentín, poniendo ejemplo de las personas que están solteras (...) Siempre encuentro un motivo para celebrar y hoy, hijue***a se celebra San Valentín”, dijo la joven.