Así responde Luisa Fernanda W a quienes la señalan por “mostrar de más” en redes sociales

De nuevo la bella Luisa Fernanda W es el epicentro de ataques y criticas por parte de algunas mujeres de su comunidad digital en las redes sociales, específicamente en Instagram desde donde ha revelado cómo ha moldeado su figura y lo espectacular que luce tras dar a luz a su segundo hijo.

Tal parece que las críticas se hicieron mucho más fuertes y es por eso que la cantante y también creadora de contenido Luisa Fernanda W salió al paso a explicar los motivos de lo que hace y así lo aclaró por medio de sus historias en la red social Instagram junto a sus dos hijos.

“Yo estaba feliz tomándome foto, yo no sé porque hay personas que les incomoda que a uno le guste tomarse fotos, fotos de su cuerpo, pues, no es lo único que hago en la vida amigos, yo aparte de tomarme fotos y hacer videos que se tratan sobre mí, porque me divierten y me gusta”, dijo en primera instancia Luisa Fernanda W.

Seguidamente precisó que ante los señalamientos de si eso es lo único que hace o deja de hacer, precisó cada una de las actividades que la mantienen ocupada y que forman parte de su rutina diaria, por lo que las diversas fotografías solo forman parte de lo que son sus tiempos libres.

“También hago otras cosas, soy mamá, soy mujer, trabajo, también en medio de mi día a día me toca solucionar mis problemas y mis cosas como muchos de ustedes. Estas fotos bonitas así, hacen parte como del espacio que me doy a mi misma, eso no es lo único que hago”, finalizó Luisa Fernanda W.