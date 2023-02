Las fotos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno por las que no la bajan de vulgar

Recientemente Luisa Fernanda W celebró el cumpleaños de su pareja, el cantante Pipe Bueno, en un viaje a Cartagena. Este viernes decidió publicar las fotografías de celebración en la que aparecen juntos. Miles de personas han comentado y la han criticado por el vestido que decidió usar en esa fecha.

En la publicación de la generadora de contenido escribió el mensaje: “Feliz cumpleaños mi amor, que sigas haciendo tus sueños realidad”, y le agregó varias fotografías, que fueron las que generaron la ola de reacciones.

Fotos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

Miles de personas decidieron comentar la publicación tanto a favor como en contra del vestido que Luisa Fernanda W decidió lucir para celebrarle un año más de vida a su pareja, con quien tiene dos hijo.

“La verdad debería darle más respeto a su familia no es envidia u otra cosa si no como mujer sabe cuándo y donde vestirse por qué yo también visto mis prendas bien a fuego pero se que está correcto y que no”, “Eres hermosa pero no tienes por qué vestir así tienes dos hijos no te rebajes tanto por fa vistete mejor y más para una ocasión así”, “Esta lindo el vestido, pero creo q sin ánimos de ofender puedes ser un poco más recatada, que este mundo aunque se lleno de vulgaridad no es necesario ser parte de ello, es una chica muy bella y una familia preciosa pero q necesidad de mostrar a los invitados lo que es solo es de tu marido… digo no sé” y “Demasiado vulgar, cada uno que se vista como quiera pero está desnuda de por favor… y no no es envidia tengo mejor porte y sin tanta cirugía por qué cuando no tenía Luisa dinero se veía como una gamincita* pero igual cada uno hace su dinero cómo quiere”.

“Mejor dicho esta mujer con dos hijos y uno que nació no hace tanto y tener esa figura es para aplaudirla más no para criticar, Que la envidia no se note de por Dios”, “Ni el esposo le dice nada, ustedes están tan pendiente de cómo se viste. Déjenla que tiene un cuerpo hermoso, que lo luzca, no sean envidiosas, las que más critican son las que más desean verse como ella”.