“Es ofensivo”: Mabel Cartagena se descargó contra una seguidora que criticó su método de crianza

Mabel Cartagena dejó ver su lado más maternal después de recibir una crítica de una de sus seguidoras respecto a la crianza de sus hijos, brindándole una contundente respuesta sobre la incomoda situación a través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram.

Desde que comenzó el 2023, la colombiana ha estado compartiendo varios videos enfocados en uno de sus nuevos pasatiempos: orden y limpieza en el hogar. En los diversos clips se puede ver cómo se encarga de darle un aire fresco a las habitaciones de su departamento, organizando de manera estratégica algunos elementos en ellas.

Y es a propósito de esto que una de las seguidoras de Mabel Cartagena le hizo un comentario orientado a este hobbie, recomendándole que no solo haga la limpieza ella, sino que también le enseñe a sus dos hijos a colaborar en estas labores hogareñas. Este detalle fue suficiente para que la creadora de contenido dejara salir su lado más maternal.

“Este es el típico consejo no pedido. Yo creo que es un poco ofensivo cuando uno como mamá recibe consejos de crianza o de qué tiene que hacer uno con sus hijos cuando no convives con uno, no sabes cómo es la dinámica de la casa (...) obviamente no conoces a mi hijos, no conoces la educación que nosotros brindamos en la casa”, dijo la colombiana.

Mabel Cartagena también aclaró que por el hecho de que ella sea la única que aparezca en cámara desenvolviéndose en estas tareas, no significa que el resto de los miembros de su familia no se encarguen de ayudarla.

“Yo amo hacer oficio y amo motivarlas y enseñarles. Eso no significa que mis hijos no sean capaces de hacer su cama o ayudar con las tareas básicas”, escribió Mabel sobre la misma historia.