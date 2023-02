Diego Guauque tras su primera quimioterapia: “es cómo si retrocediera un mes por el intenso dolor”

El comunicador compartió en sus redes sociales cómo ha sido este proceso luchando contra un cáncer estomacal llamado sarcoma abdominal.”Hoy es mi cuarto día después de mi primera quimioterapia, al principio me dieron unas náuseas y una especie de guayabo grande, pero manejable, sin embargo, al día siguiente me surgió un síntoma que no esperaba y es que me empezó a doler donde me dolía al comienzo, como si me hubiera devuelto mes y medio atrás cuando arrancó toda esta pesadilla”, comentó Diego.

Luego señaló que está tomando pastillas para cesar el dolor y así poder tranquilizarse y dormir. “El sarcoma, tengo clarísimo donde lo tengo porque me palpita fuerte. Lo estoy manejando con unas pastillas, sobre todo para poder dormir, para que me tranquilice”.

A pesar de los fuertes dolores, Diego aseguró que aunque fue un cambio muy difícil para su vida, está dispuesto a luchar contra la enfermedad y trata de ponerle buena actitud a esta compleja situación.

“Hoy tengo el servicio de cuidados paliativos y decidí aprovecharlo y me vine a la clínica. Aquí me aplican otra vez suero, otros medicamentos para el dolor. No ha sido fácil, Dios mío. Me da tristeza. Mi vida cambió de un momento a otro. Pero bueno, son pruebas que hay que sacarlas adelante, con verraquera.”, afirmó Diego con la voz entrecortada.