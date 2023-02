“Ya arrancamos”: Diego Guauque inició su primera quimioterapia y reveló el tipo de cáncer que padece

Diego Guaque es un reconocido periodista quien ha sido la cara principal de ‘Séptimo día’ durante varios años, en donde reveló las distintas situaciones que han tenido que enfrentar algunos ciudadanos y como estas han logrado dar un giro a su vida. El comunicador hace algunas semanas sorprendió a sus seguidores al revelar que estaba hospitalizado y que padecía cáncer.

Guauque debió someterse a una intervención en la que los médicos intentaron remover la gran parte de esta masa, sin embargo, no se logró hacerla del todo. De acuerdo con sus pasadas declaraciones, este se encuentra adherido a otros de sus órganos. Aunque al periodista se le ha visto con la mejor actitud al igual que su pareja, se encontraban a la espera de saber que tipo de cáncer es, para así poder combatirlo de la mejor manera posible.

Le puede gustar: Un perro se emociona cuando le cantan el cumpleaños y su reacción conmueve a todos en redes

En medio de esta situación sus seguidores estaban al pendiente de cualquier nueva información que se pudiera presentar y así fue. Diego ha estado mucho más activo en sus redes sociales y relató que por fin conoció el nombre del “bicho”, como decía llamarlo, se trata de leiomiosarcoma. Además, de mostrarse tranquilo al saber el nombre exacto del cáncer que padece, aseguró que ya tenía preparados algunos libros, películas y también, aprovecha para adelantar algunos trabajos que tiene pendientes.

Este jueves 9 de febrero el reconocido periodista inicia su primera quimioterapia, este procedimiento, según él, tomará la mayor parte de su día, pero enfatizó que les estará informando a sus seguidores cómo se da este primer paso. Ante el clip, su pareja la también periodista Alejandra Rodríguez comentó su publicación indicando: “El que tenemos. Ese leiomiosarcoma lo estamos cargando contigo amor”.

También puede leer: Por salvar a su exmujer de una “enfermedad grave”, se casó de nuevo con ella

Y esto no fue todo a través de su cuenta oficial, Alejandra aseguró que este sarcoma sufrirá un duro golpe y no sabe lo que le espera de ahora en adelante: “Venga que no es pa’ eso”. Además, hace pocos minutos compartió una selfie junto a Guaque, dejando ver el amor que existe entre ellos y también, el gran apoyo que ha sido su esposa en este complejo momento.

Por otra parte, sus seguidores están a la espera de los nuevos parte médicos de Guaque sin dejar de lado, que sus redes sociales se han llenado de buenos mensajes, entre ellos, oraciones, apoyo y destacan la fortaleza que ha tenido el periodista desde que relató que padecía cáncer.