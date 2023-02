Fuerte dolor llevó a ‘Paquita, la del barrio’ de urgencias y ahora no puede despertar

‘Paquita, la del barrio’ es una de las cantantes mexicanas más famosas de Latinoamérica. Ha realizado las canciones más icónicas de despecho, que han pasado de generación en generación y se ha vuelto casi que imposible de olvidar. Ahora, la gran cantante mexicana está en el hospital internada por un grave estado de salud.

Sin duda alguna, por más de que las personas se cuiden, la edad es algo inevitable, además de las dolencias. En eso, según lo confirmó Francisco Torres, el representante de la cantante, la cantante había tenido un problema con la ciática, un nervio que recorre la espalda, la cola y las piernas, que no la dejaba hacer las cosas con tranquilidad, debido al dolor que le causaba.

Paquita la del Barrio está en la clínica por grave estado de salud

“Le explicamos al doctor y dijo: ‘Hay que hacerle una resonancia magnética, que nunca le han podido hacer, para sacar estos puntos, pero mientras vamos a quitarle el dolor con un parchecito de un medicamento que es algo como la morfina, no precisamente morfina, y con eso en dos días está bien’” afirmó el representante.

En eso, la cantante tuvo que ser internada para pasar todo el procedimiento allí y con calma. Para esto, tuvo que cancelar sus conciertos, ya que el medicamento es tan fuerte, que puede durar tiempo sin despertar:

“La fue a ver el doctor y me dijo: ‘No hay que hacer nada, solo esperar a que se le pase el efecto, en algunos pacientes, aunque bien Paquita está fuerte, el efecto llega a durar hasta cuatro días’ […]. Hasta este momento la señora sigue, es un estado delicado porque no puede despertar” terminó por decir.

Si bien es un estado de salud delicado, la cantante mexicana, hasta ahora, no está en crisis.