Diego Guauque confesó en entrevista, cuántos kilos llegó a perder por su cáncer

Diego Guauque es uno de los periodistas más conocidos, gracias a las crónicas y entregas que hace para Septimo Día Su profesionalismo y su personalidad han hecho que los espectadores lo aprecien y lo respeten por su trabajo. Ahora que se supo que Diego tiene Cáncer, muchos colegas y espectadores han querido saber un poco más del tema, así que él concedió una entrevista y reveló todo.

Lea también: Fuerte dolor llevó a ‘Paquita, la del barrio’ de urgencias y ahora no puede despertar

Sin duda, la noticia de una enfermedad así no se recibe de la mejor manera, sobre todo porque algunos la asocian directamente con la muerte. Es un proceso muy difícil y muchas veces poco alentador. Sin embargo, parece que Diego ha recibido su realidad de la mejor forma, pues confesó que no tiene miedo de enfrentar lo que venga para lograr estar completamente sano.

Diego Guauque confesó cuántos kilos llegó a perder por su cáncer

“Si puede ser injusto porque además yo me estaba cuidando bien, pero mentalmente soy muy fuerte. Deprimido no, de vez en cuando un bajón o mal genio, pero deprimido no” aseguró Diego para ‘Lo Sé Todo’, cuando le preguntaron si se sentía molesto con Dios por la situación.

En medio de dicha entrevista, reveló cuantos kilos alcanzó a perder, “cuando yo salgo del post-operatorio, salgo con un montón de cables súper incómodos y cada día que me quitaban una era una batallita ganada. Me sacaron todos los intestinos y después me lo volvieron a acomodar. Siempre he sido flaco, estaba en 80 y alcance a estar en 70″

Lea también: Mamá de Andrea Valdiri tendrá que pasar cinco meses en silla de ruedas, ¿qué pasó?

Ahora mismo, el periodista está a punto de ingresar a quimioterapias, “a todos los da un poquito de temor y son las quimioterapias. Yo estoy dando la batalla, no me voy a dar por vencido, ojalá que al final se acerque, no el final de vida, sino el final de la sarcoma”