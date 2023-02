Mabel Cartagena reveló que estuvo cerca de accidentarse y de ser víctima de robo en el mismo día

Mabel Cartagena le reveló a sus seguidores que comenzó el mes de febrero con algunos inconvenientes, contando dos experiencias complicadas que tuvo el mismo día, las cuales involucraban un accidente mientras estaba en su carro, y que casi al mismo tiempo pudo convertirse en víctima de robo.

La creadora de contenido disfruta de compartir con sus seguidores varias historias en las que cuenta parte de su día a día y de sus aficiones, como la más reciente en la que se muestra sumamente entusiasmada desde que empezó el 2023: limpieza y orden general en su casa.

Pero también detalla otras partes más rutinarias de su vida como su faceta de mamá. Y a propósito de esto, Mabel Cartagena le comentó a sus seguidores que mientras iba en camino a buscar a su hijo en el colegio casi sufre un accidente debido a un problema en la vía: un bache de gran profundidad que, de caer en él, le habría causado graves problemas.

“¿Cómo no hay un hijuemadre letrero o por qué no cierran esa hijuemadre vía? O sea, explícame el cráter, casi me voy de jeta. Por poco, gordis, casi me voy de jeta. No hay un letrero, no hay un cartel, no hay nada”, dijo sumamente molesta y asustada mientras enfocaba el gran bache que había frente a ella.

Durante la misma historia, Mabel Cartagena también ve que un motociclista justo se acercaba al gran bache frente a ella, razón por la que decidió hacerle varias señas para evitar que sufriera un accidente. Sin embargo, en otra historia comentó que tuvo que huir del lugar porque notó que la situación era un poco sospechosa.

“Me tocó irme en reversa a toda velocidad porque venía una moto y la verdad es que me asusté. El lugar está muy solo y yo dije: ‘qué tal que me roben, Barranquilla está muy inseguro’, entonces no, no voy a arriesgar mi vida”, comentó la colombiana.