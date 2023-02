Sara Uribe desarrolló peligrosas lesiones durante su paso por ‘La isla de los famosos’

Sara Uribe le reveló a sus seguidores que estar de paso en ‘Survivor: la isla de los famosos’ no es ningún juego y que tanto los retos como el tiempo de descanso empiezan a tener efecto en ella, confesando que llegó a desarrollar un par de lesiones de cuidado, fuera de otras molestias.

La modelo ha figurado como una de las participantes que más se esfuerza en la competencia, no solo a la hora de las actividades físicas, sino también en lo que respecta a convivir con el resto de las celebridades y al lidiar con el entorno lleno de precariedades y peligros, sorprendiendo a más de un seguidor en el proceso.

Puede leer: “Par de viejas chismosas”: Sara Uribe se cansó de los malos comentarios y revelaría compleja situación

Pero a través de una historia de Instagram dejó ver que no ha sido un proceso sencillo para ella, indicando que su paso por la isla le dejó varias molestias e incomodidades como un par de lesiones de cuidado. Aunque también dejó ver que varios factores mentales le llegaron a jugar en contra y a poner en riesgo su estadía en el reality show.

“Estaba tan cansada, no me daba el cuerpo, me dolían los huesos, la columna, tenía hambre, extrañaba a Jaco. Pero muchas veces me he sentido hasta peor y podía esconderme para que ustedes no me vieran, acá era imposible, tenía que seguir. Y así nos pasa a muchas, tenemos que seguir”, destacó Sara Uribe en una de sus historias, priorizando el detalle de sus lesiones en la columna y los huesos en general que pudieron agravarse más durante los retos.

Lea también: Sara Uribe habló de la depresión que vive tras su separación en ‘Survivor La Isla De Los Famosos’

Hace varios días, Sara Uribe también confesó que el factor psicológico se apoderó de ella durante las primeras horas que estuvo en la isla, revelándole a los televidentes que no podía dormir bien pensando en los peligros que la rodeaban.

También habló sobre el proceso que está pasando actualmente en donde ha recurrido a expertos de la psicología por un cuadro de depresión que viene desarrollando desde hace un año, a propósito de su separación con el futbolista Fredy Guarín y por algunos problemas financieros.