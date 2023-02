“Qué mal chiste”: atacan a Sara Uribe por “engañar” a sus seguidores y hacer marketing “pirata”

Sara Uribe está recibiendo varios comentarios poco agradables en una de sus más recientes publicaciones después de haber “engañado” a sus seguidores al anunciar que estaba involucrada en un problema de estafas, pero al final reveló que todo se trataba de una campaña publicitaria para una película.

La modelo suele captar la atención de sus fanáticos al publicar contenido diverso, bien sea con fotos en atuendos reveladores que dejan ver su figura, pasando por contenido cómico, hasta detalles más rutinarios. En los últimos días también ha figurado bastante debido a su participación en ‘Survivor: la isla de los famosos’.

Puede leer: Sara Uribe habló de la depresión que vive tras su separación en ‘Survivor La Isla De Los Famosos’

Pero además de robarse las miradas en el reality show, Sara Uribe también llamó la atención en las redes sociales después de publicar un par de historias en donde se podía ver que estaba involucrada en un problema con una persona, razón por la cual salió a “aclarar” la situación para evitar que su nombre se viera perjudicado, todo en un tono que reflejaba mucha molestia.

Sin embargo, un par de días después reveló que todo se trataba de una estrategia publicitaria para una película colombiana. Y si bien no ha revelado si formará parte de ella, sí dejó ver que apoya la producción al punto de protagonizar un escándalo falso en las redes para llamar la atención.

“El chisme fue tal que ya estaban acusando a personas inocentes. Por ahí salió el uno, el otro, uy no, qué pesar”, dijo Sara Uribe en la publicación. “¿Si ven todo lo que logra un chisme?”.

Lea también: Sara Uribe muestra el penoso secreto detrás de sus historias de Instagram

Sin embargo, el video de la colombiana no fue muy bien recibido del todo, ya que varios de sus seguidores tomaron esta medida como un engaño, haciéndoles creer que la modelo estaba en problemas, con varios de ellos preocupados por lo que podría estar atravesando la joven. Esto fue suficiente para que manifestaran su descontento en la sección de comentarios.

“¡Nombe sea sería! A mí me gusta el chisme de verdad, no la mamadera de gallo”, ¡Qué mal chiste! Yo de verdad me preocupé por ella”, “Un marketing pirata que más que dejar una buena huella, deja vergüenza” y “Te seguía pero ya con ese marketing tan estúpido que hacen, pierden seriedad” son algunos de los comentarios negativos que dejaron los seguidores de Sara Uribe.