Sara Uribe habló de la depresión que vive tras su separación en ‘Survivor La Isla De Los Famosos’

Las cosas empiezan a tonarse más que tensas en ‘Survivor La Isla De Los Famosos’ ya que los días durmiendo mal y la poca comida están haciendo mella en la vida cada uno de los participantes.

Y así quedó demostrado en el más reciente capítulo pues Sara Uribe tuvo un ataque de pánico delante de las otras miembros de la tribu Amazonas conformada por Yina Rose, Margarita Reyes, Valentina Taguado, Marcela Reyes, Paola ‘Barbie’, Catalina Londoño y Diana Gil.

En la noche Sara Uribe no podía dormir mientras las otras lograban con penuria descansar y fue allí cuando el colapso llegó, sin embargo, pudo manejar la situación. Pero al amanecer contó por lo que estaba pasando y en su testimonio delante de las cámaras reveló más detalles.

Y es que según contó Sara Uribe vive una depresión que empezó luego de su separación además de otras perdidas materiales que la pusieron contra la pared, por lo que tuvo que empezar un tratamiento psiquiátrico.

“Me dio un ataque de pánico anoche, no podía respirar, temía que lloviera, que se me apareciera un alacrán, yo estoy en un tratamiento psiquiátrico porque desde hace aproximadamente un año entré en una depresión muy fuerte, porque me separé, porque quebré en mis negocios y me robaron mucho dinero”, confesó Sara Uribe.

La depresión es una realidad. Pedir ayuda a tiempo es la diferencia que puede marcar tu vida y la de las personas que amas. En @SurvivorLaIsla viví momentos muy duros porque no me estaba tomando el medicamento. Y sí, no es pecado tomar medicinas. — Sara Uribe Cadavid (@SaraUribeTV) January 31, 2023

Pese a esto ella decidió irse a la isla Saona a probar suerte junto a los otros 21 participantes de ‘Survivor La Isla De Los Famosos’, pero teme que un escenario similar al vivido en el sexto día en el programa le vuelva a ocurrir.

“Y para yo poder dormir, para yo poder descansar bien, para poder alimentarme porque no me daban ganas de comer, me ayudaron con medicamentos Me bajaron la dosis antes de venir al programa, pues porque ya estoy saliendo del tratamiento, pero pues yo no lo he dejado del todo, Dios quiera que no vaya a colapsar”, Sara Uribe.