“Par de viejas chismosas”: Sara Uribe se cansó de los malos comentarios y revelaría compleja situación

Sara Uribe es una reconocida modelo, presentadora y empresaria quien se dio a conocer gracias a que fue una de las ganadoras de ‘Protagonistas de nuestra tele’. Luego de esto hizo parte de algunos programas de entretenimiento, emisoras y abrió su propia negocio enfocado en la belleza. Sin dejar de lado, que actualmente hace parte del reality ‘Survivor, Isla de los famosos’.

La paisa suele ser muy activa en sus redes sociales en donde comparte cada uno de los momentos en su trabajo y con su hijo. Sin embargo, hace pocas horas llamó la atención de sus seguidores y hasta los dejó pensando sobre la situación que estaría atravesando y que según sus declaraciones varias personas estarían involucradas en este hecho.

Sara inició su relato indicando que ella no quería salir en ningún video y tampoco quería salir a dar ningún tipo de declaración. De acuerdo con sus declaraciones, está cansada de verse inmersa en varios líos que no le corresponden. Y es que al parecer, dichos problemas llevan varios meses, ya que, indicó que no había decidido hablar al respecto desde hace un tiempo, pero, ya era justo referirse al tema

La participante de ‘Survivor’, aseguró: “Yo no absolutamente mal de nadie, de ninguna influenciadora, ni menciono los nombres de absolutamente nadie para que estén mencionando el mío”. Seguidamente, Sara aseguró que está cansada de que le pregunten por Nacho Gómez, quien sería un cantante y resaltó que si lo conoce o no, si trabajo con él, es problema suyo, ya que, nunca se lo recomendó a nadie ni mucho menos que trabajara con él.

A lo largo del clip compartido a través de cuenta de Instagram, aseguró que los negocios y el actuar del hombre depende exclusivamente de él y que ella no tiene nada que ver con sus acciones, por esto es que piden que frenen los comentarios, pues la situación está siendo insostenible.

Posteriormente, Sara indicó que sabe quienes están detrás de esta situación: “Sé qué son ustedes par de viejas chismosas”, pidió que la dejaran en paz y si la siguen metiendo en problemas sacará a la luz una serie de videos, los cuales dejarían comprometidas a estas mujeres. Finalmente, la paisa en medio de su molestia resaltó que esta será la única vez que se pronuncia sobre este tema.