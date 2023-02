Daniela Legarda recuerda con sentimiento a su hermano, a cuatro años de su fallecimiento

Daniela Legarda no pudo contener sus emociones y terminó rompiendo en llanto tras recordar el aniversario de muerte de hermano, Fabio Legarda, contando una emotiva anécdota en la que el joven se hizo presente y dejando ver que aún después de cuatro año seguía extrañándolo.

El fallecimiento del famoso youtuber y músico sorprendió al mundo del espectáculo colombiano en 2019, cuando fue víctima de un impacto de bala por causa de una situación de fuego cruzado en febrero de ese mismo año. Y a pesar de que logró llegar a hospital, el joven no pudo recuperarse.

Hoy en día sus fanáticos aún lo tienen presente, publicando mensajes alentadores en sus posts de Instagram, dejando ver que su esencia y su legado aún perdura. Pero Daniela Legarda también se ha encargado de mantener viva su memoria, recordándolo en diversas ocasiones a través de historias de Instagram y un par de publicaciones.

Y el ejemplo más reciente se puede ver en un emotivo video en el que la joven no olvida a su hermano, en especial en esta fecha que se recuerda un año más de su partida, compartiendo con sus seguidores cómo se siente al respecto.

“Mi hermano falleció y van a ser cuatro años este 7 de febrero. Esta fecha siempre es dificil, tanto trauma regresa cuando llega su aniversario”, comenta entre lágrimas.

En este mismo clip, también aprovecha para compartir que incluso después de su fallecimiento, el hermano de Daniela Legarda seguía siendo influyente para muchas personas, dejando ver el caso de una amiga que afirmó que Fabio le salvó la vida.

“No quiero contarles mucho sobre la vida privada de mi amiga, pero ella me cuenta sobre lo difícil que ha sido su vida y que ella le tenía rabia a la vida por mucho tiempo (...) pero mi amiga me dice que mi hermano tenía que ser un alma tan divina y poderosa para impactar su vida y la de todos tanto que si no fuera por él, probablemente ella no estuviera viva hoy en día. De pronto ella se hubiera quitado la vida”, dijo Daniela Legarda con lágrimas en sus ojos.

También detalló que esta anécdota fue una señal de Dios y de su hermano para recordarle lo mucho que significaba Fabio para el mundo y para su familia, además de un llamado para mantener vivo su legado a través de los años.