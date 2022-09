Daniela Legarda envía mensaje sobre el Mes de la Herencia Hispana... Pero lo hizo en inglés

Con un tutorial de maquillaje y hablando completamente en ingles es como la influencer Daniela Legarda expresó su experiencia la red social Instagram ante la llegada del Mes de la Herencia Hispana.

Puede leer: ¿Se lo pondría? El estrambótico vestido con el que Daniela Legarda simuló estar desnuda

“Esta es mi historia de inmigración. Cuando yo tenía cuatro años, casi secuestran a mi hermano, ese fue el punto de quiebre de mis padres. Decidieron irse de Colombia con el poco dinero que tenían, para darnos una mejor vida en los Estados Unidos de América”, contó en primera instancia Daniela Legarda.

Pero luego, mientras continua con su tutorial de maquillaje continúa profundizando en su relato diciendo que sus padres tuvieron que dejar de lado sus carreras universitarias para dedicarse a lo que un gran porcentaje de los migrantes hacen al llegar a ese país: trabajar de lo que sea.

“Mi mamá fue de ser abogada a limpiar hoteles, mi papá fue de ser capitán de la policía, a ser un obrero que le pagaban menos del mínimo. Mi abuela se mudó con nosotros para ayudar a mis papás y empezó a trabajar en McDonald’s”, reveló.

Luego se refirió a otros de los temas claves de las migraciones y no es otra que el hacinamiento en los lugares que logran rentar para poder vivir mientras logra expandir sus trabajos para poder generar más ingresos salariales.

“Éramos seis en un apartamento de dos habitaciones y después de solo tres años en Estados Unidos de América mis papás lanzaron su negocio e hicieron su primer millón de dólares. Una compañía creada por latinos para ayudar y contratar a latinos para pagarles lo que merecen ¡Como debe ser!”.

Finalizó con un agradecimiento a sus padres por la lucha incansable en lograr sacarla a ella y demás familiares adelante al tiempo que los puso como ejemplo para quienes hoy festejan el Mes de la Herencia Hispana.

“Mis padres son el ejemplo perfecto del sueño americano. Gracias a ellos yo sueño en grande, no me da miedo nada y trabajo por todo lo que tengo y eso es lo que los inmigrantes hacen, trabajamos duro y no juzgamos a nadie, porque si trabajas con amor y honestidad ningún trabajo es un mal trabajo”.