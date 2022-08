Daniela Legarda abrió su corazón y dice ser otra persona

La estrella de las redes sociales Daniela Legarda, conocida principalmente por su cuenta de Instagram en la que publica contenido de modelaje, ha hecho pausa para mostrar sus sentimientos como nunca antes.

Y es que con un video en el que sale exponiendo su día a día ha despertado la curiosidad de todos, pero no solamente por lo que hace durante él, sino por cada frase que agregó al pie de publicación.

“Un domingo muy necesario después de un largo viaje. Volví a casa con una nueva Daniela. Bueno, ahora tengo 27 y me fui 26 ja ja ja. Eso deja muchas emociones, principalmente llenas de total gratitud”, escribió la artista.

Precisó que durante un tiempo ha estado dedicada a lo que es la lectura y que en el proceso tropezó con un título que captó toda su atención y en medio de lágrimas reveló la reflexión a la que llegó tras culminarlo.

“Terminé de leer este libro llamado ‘muchas vidas, muchos maestros’ de Brian Weiss y realmente me enseñó que, aunque puedo pensar que sé mucho, en realidad no lo sé. 🥹 Siento que este libro llegó en perfecto momento. No sé, me siento tan motivada y tan abrumada por la gratitud. Estoy saludable”, agregó.

Daniela Legarda indicó que tras ello reconoce muchas cosas, y entre ellas las personas con las que cuenta en el punto de partida, camino y llegada de sus metas, por lo que vio cómo necesario contarles a sus más de 3 millones de seguidores en la red social Instagram cómo se sentía en estos momentos.

“Tengo la familia y amigos más increíbles. Trabajo en mis sueños cada día. La vida es tan maldita buena. Así que hoy me tomé el día para equilibrarme para que mañana (lunes) esté lista. Amo mi hogar aquí en Los Ángeles y doy gracias a Dios y cuento mis bendiciones cada día. Gracias, gracias, gracias. 🙏🏻 Simplemente sentí que debería compartir lo que estaba en mi corazón. Feliz domingo a todos”, finalizó.