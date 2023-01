Daniela Legarda ofreció detalles sobre el disco de su hermano y cuándo estiman publicarlo

Fue recientemente bajo la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram en el que Daniela Legarda habló al respecto sobre cuándo saldría material que dejó su hermano antes de fallecer.

Es por ello que con una imagen de su hermano respondió a la interrogante “¿Cuándo saldrá la música de Lega?”. A lo que escribió “Ha sido un proceso largo porque hay mucho que va con la música, pero hemos estando trabajando en su álbum sin parar. Espero que este año lo escuchen. Pero sí o sí pronto también sale una canción con David Jesus Dejota y Legarda”.

La historia de Daniela Legarda fue publicada por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano y de inmediato las reacciones no se hicieron esperar, entre quienes están ansiosos de escuchar el material y quienes piden que lo dejen descansar en paz.

“La gente que dice que se lucran todo está bien en casa señores, para ellos su música es un homenaje es un tributo a alguien que amaba la música y para ellos es amor puro a alguien que para ellos vivirán por siempre👌”, es una de las respuestas a favor.

“Jum no lo dejan descansar en paz, esta familia sigue aprovechándose de la muerte de lega”, “Ombe no, ¿todavía dando lora de esa manera con la muerte de su hermano? ¿No les da pena en serio?”, y “Si no nombran al hermano (el del talento) a esas pobres no las nombran ni para insultarlas”, son algunas de las respuestas en contra que destacan en el post.

Muerte de Fabio Legarda se acerca a su cuarto aniversario

Es de recordar que el cantante de reggaetón Fabio Legarda falleció el jueves 7 de febrero por la tarde en Medellín, cuando fue alcanzado por una bala perdida, disparada durante un asalto.

Legarda viajaba en un vehículo cuando recibió un balazo en la cabeza producto de un tiroteo entre asaltantes y un hombre al que quisieron robar, que trabajaba para una empresa de seguridad.