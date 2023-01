“No es un pecado”: Novio de Daniela Álvarez salió a pedir disculpas tras beso con famosa presentadora

Daniela Álvarez y Daniel Arenas se han convertido en una de las parejas más queridas por el mundo del entretenimiento. Su relación inició en el año 2021 y desde allí se les ha visto más felices y enamorados que nunca. Siendo el actor el gran apoyo para la presentadora luego de las dificultades de salud que ha tenido que atravesar e incluso varios rumores de posible embarazo tomaron fuerza hace algunos meses.

Sin embargo, Arenas tomó por sorpresa a sus seguidores, al darse un beso con la presentadora Adamaris López en medio del programa ‘Hoy día’ de Telemundo. El hombre indicó: “todo menos con lengua”. Aunque el hecho tuvo lugar ya hace varios días esto no ha sido impedimento para que un sinfín de críticas que haya rondado en torno a la situación e incluso asegurando que Daniel le puso los ‘chachos’ a Daniela con esta famosa presentadora.

Si bien, la exreina de belleza no se ha referido al respecto, quien decidió romper el silencio por única vez fue Arena a través de sus redes sociales. Estas declaraciones se dieron en un en vivo mientras relataba algunos de los proyectos en los que se encuentra. El novio de Daniela aprovechó el momento e indicó: “Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella en mi posición de presentador, así sea dándole un pico a alguien entonces me disculpo me equivoque”.

Seguidamente, dejó claro a quienes lo han atacado desde hace varios días que no se encuentra en una nueva relación. Asimismo, aseguró que todos los humanos tienen derecho a equivocarse y más cuando se está en un programa en vivo pues, muchas veces no se tiene el tiempo suficiente para pensar en las cosas que se dicen o se hace en medio de este.

Arenas enfatizó que esta es la única ocasión en que se referirá al tema, pues no quiere seguir dándole ningún tipo de trascendencia con el fin de que no se generen más rumores de los que ya existen alrededor de esta situación.

Finalmente, el presentador indicó que solo siente admiración, respeto y cariño por sus compañeras, pues el estar compartiendo a diario hace que generen un acercamiento y creen un lazo de amistad que no trascenderá más allá.