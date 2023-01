Presentadora que besó a Daniel Arenas habló del momento y lo que piensa de Daniella Álvarez

Daniel Arenas y Daniella Álvarez representan una relación hermosa para muchos usuarios que los siguen en sus redes sociales, pues el actor apareció en al vida de Daniella cuando estaba pasando por uno de los procesos más difíciles de su vida, que fue perder una de sus piernas e iniciar una nueva vida. Por lo que se ha visto en redes sociales, los dos se aman y se apoyan, por eso fue tan indignante, para algunos, ver que Daniel Arenas estaba besando otra mujer en la televisión.

Lea también: Muere niña de 10 años en Pitalito, Huila, a manos de hombre que intentó abusarla

Arenas está estrenando trabajo, pues ahora es presentador de el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo. Al dar un paso tan grande, es obvio estaba muy emocionado, pues compartió la noticia en redes sociales. Sin duda, parece que sus compañeras también lo recibieron con todo el amor posible, incluso más de lo necesario.

Adamaris López habló del beso que le dio a Daniel Arenas

Los dos presentadores quería recrear un beso de telenovela y decidieron acceder a besarse al frente de todo el mundo, lo que causó revuelo en el set y en redes sociales, pues aseguran que Arenas no pensó en Daniella Álvarez, su novia.

Ante esta polémica, la misma Adamaris decidió publicar un video hablando del tema:

“Mucha gente se quedó escandalizada. Recordemos que para nosotros esto es un trabajo y no tiene ninguna otra cosa, que no sea recrear lo que pasó. Fue un beso diría yo que hasta tontito, no pasó a mayores, no se lo tomen a ma. Yo respeto muchísimo a Dani y Dani a mi y también a su pareja, con la que lleva ya un tiempo y tiene una relación hermosa, no tiene nada más que ver”, terminó diciendo la presentadora.

Lea también: ¿Todavía no sabe qué estudiar?, estas son las profesiones mejor pagas en Colombia

Muchos usuarios estuvieron de acuerdo con la mujer, sobre todo porque son personas profesionales.