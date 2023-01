¿Fiel seguidor? Fan de Jhonny Rivera se tatuó en su honor y este fue el resultado

Jhonny Rivera es un reconocido cantante de música popular quien cuenta con una extensa carrera en esta industria. Y es que el pereirano ha dejado claro que no solo se ha ganado el corazón de sus seguidores por sus temas sino que también, por su sencillez y carisma fuera de los escenarios en donde ha buscado ayudar a quienes se encuentra en estado de vulnerabilidad.

Tal ha sido el cariño por parte de sus seguidores que uno de ellos llevó gusto por la música de Jhonny a otro nivel. Pues, decidió tatuarse su nombre y apellido en el brazo. La noticia como era de esperarse tomó por sorpresa a los fans del artista, ya que consideran como exagerado e increíble el actuar del hombre que claramente fue más allá de asistir a cada uno de sus conciertos.

Le puede gustar: ¿Más enamorada que nunca? Carmen Villalobos se dejó ver emocionada junto a su nueva pareja

Aunque se desconoce la identidad del hombre, en la imagen compartida a través de las redes sociales se observa el nombre del artista y abajo de este la fecha de la realización del mismo 08. 01. 23. Sin dejar de lado, que etiquetó al cantante con el fin de que él le respondiera qué pensaba acerca de este tatuaje en su honor.

Lo cierto es que el hecho ha recibido un gran número de críticas, en donde la mayoría de estas se enfocan en qué el hombre desea dinero o ayuda por parte de Rivera. Teniendo en cuenta que en repetidas ocasiones el cantante ha indicado que este fue uno de los motivos por los que decidió abandonar su finca, pues varias personas llegaban con el ánimo de recibir apoyo. Si bien, Rivera se los brindaba era una situación que se estaba saliendo de su control.

También puede leer: “Autobús de cachorros” de Alaska se volvió viral en TikTok

Por otro lado, hubo quienes estuvieron de acuerdo con el actuar del fan de Rivera, pues enfatizan que se deben respetar los ideales que tiene cada persona, ya que a todas las personas no son felices con las mismas cosas y este sería un claro ejemplo de ello. Por su parte el cantante no se ha referido al tema, sin dejar de lado, que han sido varios los mensajes que ha recibido.