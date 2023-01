“Me sentía vulgar”: Paola Jara se sincera sobre las cirugías estéticas que tiene

La cantante Paola Jara es una de las figuras públicas en la música colombiana de las que más se habla, pues tiene una relación con uno de los cantantes de música popular más conocidos, Jessi Uribe. La cantante ahora se sinceró sobre las cirugías estéticas que tiene y contestó a quienes señalan que ella tiene intervenciones en su rostro.

Paola Jara ya lleva más de 8 meses casada y tanto su carrera como vida personal se ha vuelto centro de atención para muchos y muchas que gozan del género popular en el territorio nacional. La cantante se sinceró frente a las cámaras de La Red y contestó las especulaciones que hay sobre las intervenciones estéticas que tiene, pues muchos señalan que su belleza es artificial, sobre todo en el área del rostro.

Sobre las intervenciones estéticas que tiene la intérprete expresó que son 3 en total, pero que realmente ninguna de ellas es directamente en el rostro. Comentó que muchas veces se sentía vulgar con los senos que tenía, pues eran muy grandes, por lo que se hizo una cirugía para reducirlos. “Descansé mucho con el tema de la espalda. En ocasiones muestro un poquito y no me sentía tan cómoda con el tamaño de los senos, a veces me sentía vulgar”, dijo.

“Yo creo que todo lo que nos haga sentir bien, y lo que nos sume, que nos sintamos bien. Una cosa es que a los demás no les guste, pero desde que uno se sienta bien y si se puede hacer cositas...”, comentó al respecto de las intervenciones estéticas la cantante.

Adicionalmente, también detalló que se hizo una intervención en la nariz, pues tenía las fosas nasales desviadas. “Buscar la perfección no es sano, pero si se pueden mejorar cositas pues chévere hacerlo”, agregó.

Por último, contó que aunque muchos dicen que tiene el rostro intervenido con pómulos y labios artificiales, la realidad es que esos son atributos naturales que tiene y que no posee ninguna intervención en ambas partes. “Jamás me he tocado los labios, ni tengo rellenos en la cara, ni pómulos, ni mentón. Toda mi vida he sido cachetoncita”, concluyó.