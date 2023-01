¿No va más? Paola Jara contó el mal que la aqueja y causó preocupación entre sus seguidores

Paola Jara es una reconocida cantante de música popular, quien gracias a su talento ha logrado llegar no solo a escenarios nacionales sino también internacionales juntos a su esposo Jessi Uribe. Sin embargo, la paisa ha estado en el ojo del huracán a causa de dos telenoras, quienes la acusan de una mala actitud durante su presentación.

La paisa al igual que su pareja, Jessi Uribe han estado bastante ocupados con varias presentaciones en distintos lugares del país. Tanto así, que este le habría pasado factura a la cantante, quien se dejó ver enferma a través de sus redes sociales.

Primero, Jara les preguntó a sus seguidores que era bueno para la tos y les pidió enviarle remedios caseros para poder realizarlos en estos días que tendrá de descanso. Seguidamente, mostró el sinfín de remedios caseros que está ingiriendo para poder controlar la gripa que al parecer, tiene.

Posteriormente, la intérprete de ‘Mala mujer’ indicó: “Mi 6 de enero. Llegué de Orito me hice remedio de los que me recomendaron, almorcé, me puso pijamita, me estoy aplicando mi aceite fav (…) A descansar y a reposar la voz para compartir con ustedes lo que queda del fin de semana en Manizales. Gracias por sus recomendaciones”.

De acuerdo a las publicaciones de Jara estaría tratando de recuperarse lo más pronto posible para que el mal que la aqueja no intervenga en sus próximas presencias, las que serían las últimas antes de que la artista tomé unas vacaciones en compañía de su pareja.

A pesar de no encontrarse al 100% la cantante ha deslumbrado a los asistentes con cada uno de sus vestuarios, los cuales resaltan su estilizada figura. Sin dejar de lado, el talento con el que cuenta, pues se ha convertido en una de las cantantes más reconocidas en el género popular.