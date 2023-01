¿Demanda a la vista? Wilfran Castillo le da un ultimátum a Yina Calderón por manchar su nombre en las redes

Yina Calderón sigue metiéndose en problemas. Y es que el autor de ‘Cómo duele el frío’, Wilfran Castillo, terminó arremetiendo en su debido a la polémica declaración que hizo recientemente, culpándolo de que su cover en YouTube fuera eliminado. A propósito de esto, el compositor rompió el silencio sobre lo sucedido y le dio un contundente ultimátum a la joven.

La DJ causó una gran ola de polémicas al publicar el video del cover de este famoso tema, recibiendo en su mayoría críticas negativas por tener como escenario principal una zona de tolerancia en Bogotá, además de mostrarse tanto ella como sus hermanas en ropa sugerente.

Debido a la controversia que generó este videoclip, Wilfran Castillo se enteró de todo lo acontecido pero decidió no realizar ninguna medida legal que pudiera perjudicar a Yina Calderón o a su proyecto, a pesar de que ella no pidió ningún tipo de permiso para interpretar el tema y lucrarse con él.

Durante un par de meses, el videoclip recaudó una gran cantidad de vistas, pero de cara a los últimos días de enero la empresaria anunció que YouTube decidió retirarlo porque infligía derechos de autor. Esto llevó a que ella asegurara que fue precisamente Castillo quien decidió moverse para que esto pasara, dirigiéndose a él con varias ofensas.

Y a propósito de estas nuevas declaraciones de Yina Calderón, Wifran Castillo decidió publicar un video en donde reiteraba que no estaba interesado en perjudicar el videoclip de la DJ y que no fue él quien actuó en su contra para que fuera retirado de la plataforma de videos.

También le hizo un llamado a Yina, invitándola a que se retractara de llamarlo “hipócrita, falso, mentiroso, solapado”, y demás adjetivos negativos, y que de no hacerlo podría terminar arrepintiéndose de no arremeter en su contra de manera legal. “Si esto no llegara a suceder o se repitiera la acción entonces serían decisiones diferentes pues la caballerosidad también tiene sus límites”, concluyó el colombiano.

