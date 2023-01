¿Se arrepintió? Yina Calderón dice que no sabe si hizo bien o mal al votar por Petro

La reconocida y polémica DJ Yina Calderón fue la más reciente invitada al panel de Tropicana Colombia en el que habló de cómo se siente en la actualidad y en especial con sus negocios.

Puede leer: “Están esperando a que me mate?”: Mujer muestra acoso de su expareja y pide apoyo de las autoridades

Ante esto no dudó en aseverar que siempre está acompañada de un escolta debido a que siente mucha inseguridad en los últimos tiempos en Colombia, por lo que se le cuestionó con respecto a su posición política.

“Tengo uno, yo siento que ni quieras porque soy yo de verdad la inseguridad está terrible, no sé qué pasó este año, pero eso esta rebotado. Yo apoyé mucho la campaña de Petro, pero yo no sé si hice bien o hice mal. Te lo juro que no sé, todavía no puedo contestar porque está empezando el año, pero la inseguridad, la economía, como ahorita vas a una tienda y no te alcanza para nada, las ventas, todo está difícil, por eso tengo escolta”, confesó Yina Calderón.

En otro tema sobre su rivalidad con otros influencers precisó que su rencor con el creador de contenido ‘La Liendra’ se debe a que una vez comiendo con él una joven le tomó una fotografía a escondidas, y este se levantó de la mesa le quitó el teléfono y le borró la foto. Y que en el caso de Yeferson Cossio es porque ella no está de acuerdo en que las obras de caridad que hagan los influencers se publiquen.

“Yo le prometí a mi familia como tal dejar el conflicto con los influencers este año y enfocarme en mis cosas. Pero de una manera respetuosa yo no la doy con ninguno, o sea ni siquiera es solamente con ella, yo no la doy con Cossio, yo no la doy con Valdiri, o sí la del problema soy yo, pero entre todos la que menos mal me cae es Epa”, confesó.

Precisó que el conflicto con ‘Epa Colombia’ inició cuando su hermana sacó una empresa de keratinas, y esta pensó que era de ella. Agregó que a pesar de eso eran amigas antes, pero que los cambios de opiniones de ‘Epa Colombia’ la alejaron.