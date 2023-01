Mary Méndez reveló detalles de su propia familia y su relación con la comida

Mary Méndez tiene una disciplina de admirar, sobre todo cuando se trata del ejercicio y su alimentación. Al mantenerse tan activa en redes sociales, muchos han querido saber más de su vida, de la cual se sabe muy poco, teniendo en cuenta que afirma que es muy peligroso dar más información de la necesaria.

Ahora que estuvo de viaje con su familia, celebrando el cumpleaños de su padre, decidió mostrar y revelar detalles que no se sabían de su familia.

Algunos usuarios quedan sorprendidos por la rutina que tiene Mary con respecto a su alimentación y su actividad física, pues es bastante estricta con eso y todos los días comparte historias de sus ejercicios y tips de alimentación, cosa que no es nada fácil de llevar.

En eso, algunos parece que le preguntaron sobre la rutina de su familia y si ellos también llevan un nivel de vida fit como lo hace la presentadora, a lo que ella contestó:

“Aquí no hay nadie igual a nadie, aquí la gente hace lo que se le da la gana, mi mamá es cero fit, mi hermana es cero fit. Ellas me entienden porque ha pasado mucho tiempo, pero aquí cada uno come lo que quiere”, afirmó la presentadora.

El tema salió a relucir, luego de que Mary publicara el desayuno que hicieron en la familia, pues se trataba de una torre completa de pancakes gigante y nada fit, como dijo ella.

Sin duda, la presentadora es muy admirada porque aparte de ser una figura pública en televisión, entrega sus conocimientos en una tienda de comida fit que tiene y que a decir verdad, le va bastante bien, según lo que revela en las redes sociales.