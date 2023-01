Poco a poco salen más y más detalles del caso de Valentina Trespalacios y John Poulos, quien se ha declarado inocente de los cargos que le imputaron hace unos días. A pesar de que ya hay pruebas contundentes que lo culpan del crimen, parece que siguen en busca de más información y la están encontrando.

Gracias a que Valentina había dejado sus conversaciones de WhatsApp abiertas en el computador de una amiga, se han revelado nuevos mensajes por parte de Poulos hacia Valentina, en donde quedaba en evidencia los celos descontrolados que tenía el norteamericano con ella.

De todos los mensajes, llama la atención dos en específico, pues en medio de una discusión, Valentina trata de convencerlo que no se encuentra con nadie más que con su amiga, “Quien dijo que iré de fiesta, te hice videollamada, estoy con Manuela en su casa, fuimos a una conferencia de cannabis y ya eso es todo, sí había más personas, pero yo no estoy con nadie, no sé de donde sacas eso”, a lo que él solo contrestó con un “ok”.

Se han revelado conversaciones inéditas entre John Poulos y Valentina Trespalacios

Más adelante, parece que John le había reclamado por las actividades que ella tenía pensadas hacer, el mismo día de su llegada al país, asegurando que le estaba cambiando la fecha de irse a vivir juntos.

“Una limpieza facial y la cita de las pestañas. Luego iré a empacar y me veo contigo. Siempre te dije que el 20 de enero”, escribió y más adelante agregó: “No estoy cambiando la fecha”, terminó por decir Valentina.

Además de las conversaciones, varias fotos y más evidencia encontrada, están siendo investigadas como prueba de la culpabilidad de Poulos.

Valentina Trespalacios John Poulos