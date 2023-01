Yina Calderón reveló cómo la ‘echaron’ de conjunto residencial ubicado en lujoso sector de la capital

Yina Calderón es una empresaria y Dj de guaracha, quien se dio a conocer durante su paso por ‘Protagonistas de nuestra de tele’, en donde llamó la atención por sus declaraciones y su manera de relacionarse con sus demás compañeros. La bogotana desde allí se convirtió en una de las personalidades más polémicas por sus constantes diferente con varios influenciadores.

Si bien, Yina indicó que dejaría a un lado las polémicas siendo una de las promesas que hizo no solo con su familia sino que también, a ella misma en el inicio de este año. La empresaria de las fajas fue invitada a la reconocida emisora ‘Tropicana’, en donde reveló varios detalles de sus pasados escándalos y también, cómo ha sido afrontar cada uno de estos con sus seres queridos.

Le puede gustar: Catherine Siachoque se dejó ver llorando en medio de un evento, ¿qué le pasó?

Una de las preguntas más relevantes fue la razón de por qué salió de su lujoso apartamento en el norte de Bogotá, teniendo en cuenta que la también influenciadora había dejado claro que no se iba a ir a pesar de los malos comentarios que pudiera llegar a recibir. En medio de esto Calderón indicó que este no era su espacio, ya que, suele ser muy extrovertida, su gusto por la rumba es algo que no cambiará, sin dejar de lado, que solía no solo tocar durante sus viajes, sino que además, llevar algunos mariachis, música que es de su preferencia.

Seguidamente, Yina enfatizó que los residentes de este exclusivo sector de la capital recogieron firmas con el fin de que ella saliera del apartamento. Luego de algún tiempo del hecho la mujer aseguró que no fue culpa de ella ni de sus vecinos: “simplemente yo no tenía que estar, no era mi espacio”. Teniendo en cuenta que quienes residían en el lugar son políticos, senadores, entre otros.

También puede leer: Daniela Álvarez compartió un video con un mensaje que muestra su forma positiva de ver la vida

Yina aseguró que en este barrio logró junto a ‘Epa Colombia’, con quien tuvo algunas rencillas, pero, dejó claro que actualmente es la que menos mal le cae de las personalidades del mundo digital. Finalmente, la Dj aseguró que tomó la decisión de mudarse a Castilla, en donde actualmente vive en una casa, al parecer, con algunos amigos.