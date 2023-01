“Soy una floja”: Manuela Gómez confesó por qué renunciaría a ‘La Isla de los Famosos’

Sin duda, ‘Survivor, la Isla de los Famosos’ supone un reto muy grande para muchos de los participantes, teniendo en cuenta que la mayoría están acostumbrados a un estilo de vida lujoso y muy cómodo. Sin embargo, muchos de ellos han querido aceptar el reto porque quieren probarse a sí mismos. Algunos famosos entraron con la actitud de amistad, pero otros, definitivamente, entraron con tres piedras en la mano y según Mateo Carvajal, esos errores pueden costar.

Lea también: Mamá de Shakira habría revelado que los papás de Piqué son Clasistas

Sin embargo, una de las relaciones que más querían ver, era la de Marcela Reyes y Manuela Franco, quienes habían tenido problemas entre ellas, que las llevaron a terminar su relación de amistad.

La primera noche fue muy interesante, pues tuvieron que dormir en el mismo lado y no paraban de enviarse indirectas sobre lo felices que estaban de tener que compartir un reality como este.

Lea también: ¿Alejandra Borrero en quiebra?, la actriz confesó que puso su casa en venta

Manuela Gómez renunciaría a ‘La Isla de los Famosos’

A pesar de que ya estaban logrando llevarse bien, parece que el reality era más de lo que esperaba, por ende, antes de ir a competir, anunció que no seguiría en ‘La Isla de los Famosos’.

“Mi decisión está super tomada, no los quiero afectar, pero prefiero irme, antes de afectarlos por mis comportamientos, por mis actitudes, por mis palabras. Admiro a mis compañeros que todavía siguen con ganas de seguir luchando, son unos verracos, pero yo no hago parte de eso, no tengo por qué hacerme la fuerte cuando soy una floja” terminó por decir Manuela.

Más allá de lo que pronunció en el programa, no explicó qué fue el detonante para rendirse tan pronto. En redes sociales, la percepción que se tiene, es que no debió aceptar sabiendo que era una competencia tan fuerte y quizá sí darle la oportunidad a otro famoso más.