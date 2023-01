Sara Uribe comparó su participación en ‘La isla de los famosos’ con la situación económica de Colombia

Sara Uribe le recordó a sus seguidores que dentro de pocas horas se estrenará ‘Survivor: la isla de los famosos’, el reality show en el que estará participando junto a otras grandes celebridades colombianas. Y a propósito de esto, comentó que su papel le dejó una experiencia ruda, al punto de compararla con la situación económica actual del país.

El programa a estrenarse el próximo lunes en el canal RCN contará con la conducción del deportista Tatán Mejía, quien estará al frente de todo lo que los diferentes participantes deberán estar enfrentándose durante su estadía en la isla. En esta edición, el show contará con la participación de varias figuras reconocidas del país, en ámbitos que van desde lo deportivo hasta el entretenimiento digital.

Y faltando muy poco para el estreno del show, Sara Uribe le contó a sus seguidores algunos detalles de su participación, advirtiendo que tuvo que pasar varias penurias durante su paso por la isla y lo comparó con lo que muchas personas tienen que pasar a diario para ganarse la vida.

“Si ustedes me quieren ver comiendo mi***a, ay muchacho, la mi***a que comimos todos. Pero saben qué, es la misma mi***a que se come la gente que está en la calle camellando duro, dejando a sus hijos solos, buscándose la comida a diario, guerreando por la supervivencia de la hijuemadre vida”, dijo contundentemente la joven.

Además, agregó más detalles del programa en donde confiesa que a pesar de haber tenido días complicados llegó a conocer a varias personas importantes, en especial en lo que se refiere a las mujeres.

“Van a ver personalidades demasiado lindas. Van a ver mujeres espectaculares, no porque sean unas mamacitas, [sino] porque tienen una vibra, una energía, un corazón, un alma (...) Hubo personas demasiado lindas que me cuidaron. Les voy a decir que con todo el grupo de mujeres yo me la llevé super bien, a todas me las llevo en el corazón. Todas me apoyaban, todas me protegían”, dijo Sara Uribe muy emotiva.