Mamá de Shakira habría revelado que los papás de Piqué son Clasistas

No hay peor matrimonio que el que no se entiende con los papás de la pareja. A pesar de que la relación es solamente de los dos, cosas como la relación con los padres influye enormemente. Se creía que Shakira tenía una buena relación con los papás de Piqué, pero parece que no era como lo pintaban. Además de eso, la relación entre consuegros parecía linda, pero solo por fuera.

Del asunto de la separación entre el exfutbolista y la cantante colombiana se ha hablado mucho, incluso se estaría comentando de una nueva infidelidad por parte de Piqué a Clara Chía. Pero Shakira siempre vuelve a ser la protagonista de la noticia.

Ahora se ha revelado la verdadera relación entre ella y los padres de Piqué, sobre todo ahora que anda corriendo en redes sociales un video en donde está la madre de él cogiéndole la cara y hasta callándola con el dedo.

Y es que esta situación no sería nada sorpresiva para algunos que han tenido la oportunidad de conocer a los papás de Piqué, pues Jordi Martín, en medio de una entrevista, reveló que:

“Le dijeron a pique, ‘si no eres feliz, sal de ahí y sé feliz’. Había una relación maravillosa a simple vista. La mamá de Shakira, Nidia, es un amor, entonces cada vez qué le preguntabas a ella decía ‘yo amo a los papas de Piqué, pero los papas de Piqué son clasistas’. Yo te aseguró que son así, les conozco mucho. Seguro se han reído. La cultura catalana es muy cerrada, es muy prepotente, muy altiva y hasta un poquito racista, entonces yo creo que han tenido comentarios así” aseguró Martín.

Para terminar de rematar, los demás comentaristas del programa ‘Amor y Fuego’, aseguraron que una prueba viva de dicho pronunciamiento, es que Piqué nunca sintió curiosidad de ir a conocer Barranquilla, donde nació el supuesto amor de su vida y la mamá de sus hijos, en 13 años de matrimonio.