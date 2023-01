El mal hábito de Elizabeth Loaiza que le causa problemas con su pareja

Elizabeth Loaiza confesó que dentro de ella descansa un mal hábito que en ocasiones toma el control y termina afectando a varias personas a su alrededor, en especial a algunos familiares y hasta a su pareja, Juan Pablo, dejando ver también que esto se debe a que hay “demasiada confianza” entre ellos.

En las últimas semanas, la modelo ha estado muy activa en sus redes sociales, no solo en lo que se refiere al trabajo con algunas marcas con las que está colaborando, sino también dejando ver su posición con algunos temas polémicos de actualidad como los biopolímeros, las personas transgénero e incluso mensajes satánicos ocultos en producciones populares.

Pero no todo es polémica en las historias de Elizabeth Loaiza, ya que también suele publicar contenido más personal en donde muestra a su hija y cómo va creciendo, además de algunos detalles de su día a día. Y entre este tipo de historias aprovechó para revelarle a sus fans un mal hábito que no es del agrado de su pareja.

“Yo sé que a veces soy peleona, una mona peleona. Mona que no sea brava, es pelipintada. Era brava de chiquita y de grande soy pelipintada y también soy brava”, dijo con seguridad mientras explicaba también que era una faceta de la que no estaba orgullosa.

“Soy una persona que habla muy fuerte y a veces no me sé expresar y hablo grosera”, confesó Elizabeth Loaiza antes de comentar que ella suele poner de su parte para calmar esa faceta. “Yo sufro y lucho conmigo misma todos los días y yo le digo: ‘amor, no creas que es fácil para mí. Yo por las noches me acuesto y digo: ‘ay, Dios mío, por qué fui grosera’”.

Finalmente agregó que este mal hábito se hace más presente en lo que respecta a sus allegados.“En las relaciones, por ejemplo, de pareja o con mi mamá, como en el trato familiar a veces soy un poco tosca (...) con la familia como que ya hay confianza, entonces a veces soy grosera”, comentó la modelo, acotando que su mamá, su pareja y su hija Sofía la hacen sacar de quicio.

Ante estos comentarios, Juan Pablo no paró de intervenir en el monólogo de su pareja, indicando que en ocasiones esa actitud es complicada de soportar y que realmente la insoportable es ella.