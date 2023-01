La respuesta de Elizabeth Loaiza después de ser llamada “homofóbica” en las redes

Elizabeth Loaiza se pronunció a través de sus historias de Instagram después de haber sido etiquetada de “homofóbica” en las redes sociales por un comentario que hizo sobre el certamen del Miss Universo 2023, dejando ver que no le presta mucha atención a este tipo de escándalos y que lo aborda desde el humor.

Todo comenzó a propósito de la nueva dueña de este concurso de belleza, la activista transgénero Anne Jakapong Jakrajutatip. La tailandesa llamó la atención de la colombiana por un detalle de una de las preguntas que presentadas en una de las rondas clasificatorias del concurso celebrado el 14 de enero.

La pregunta en cuestión hablaba sobre cómo se podría demostrar que el concurso reflejaba ser progresista, algo que Elizabeth Loaiza no dejó pasar e indicó que para el 2030 habrían muchos cambios progresistas en diferentes rubros del mundo, y que uno de ellos era la compra de este certamen por parte de una mujer transgénero.

Este comentario fue suficiente para que, al parecer, varios internautas la etiquetaran de “homofóbica”, algo que dejó saber la colombiana a través de una serie de historias. Y a propósito de esto, decidió aclarar la situación con una serie de historias de Instagram.

“Con respecto a lo del Miss Universo me dicen: ‘ay, pero es que eres homofóbica’. Yo he explicado mil veces que homofóbica no soy, mi mejor amiga es lesbiana, tengo muchos amigos gays, mi tía con la que paso mucho tiempo y he pasado la mayor parte de mi vida es lesbiana desde toda la vida”, comentó de manera tranquila mientras también le hacía una broma al respecto a uno de sus tíos.

Seguidamente, Elizabeth Loaiza abordó el asunto de la agenda 2030 de la que habló en los comentarios anteriores, detallando que, según ella, el mundo va a tomar un camino más inclusivo en donde no solo será más aceptado el hecho de la participación del movimiento LBGT+, sino también otros aspectos en los que ella no está del todo de acuerdo.

También aseguró que todo este movimiento progresista está liderado por grandes figuras famosas y diferentes empresas multinacionales de grandes ingresos, comentando además que las plataformas de entretenimiento cada vez se vuelven menos seguras para los niños por los mensajes que transmiten, en donde no solo habla de la homosexualidad sino también de índole satánica.