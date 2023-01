“Claramente patético”: A Piqué le dieron con toda por la primera foto que compartió en redes con Clara Chía

Gerard Piqué ha estado en el ojo del huracán desde que se dio a conocer su separación con Shakira y posterior romance con Clara Chía. Además, de esto los rumores sobre las posibles innumerables infidelidades por parte del exdeportista con la barranquillera. Sin dejar de lado, que las más recientes canciones de la barranquillera han sido fuertes dardos en contra del español, las cuales han sido bastantes polémicas.

Y es que luego del estreno de ‘Sessions #34′ algunos medios españoles indicaron que Clara se encontraba pasando algunos días en la casa de sus padres, al parecer por los posibles problemas que tendría con Gerard. Sin dejar de lado, la que sería una infidelidad en contra de la española con una conocida abogada española, sin embargo, esta información no se confirmó y la mujer tuvo que dejar privada su cuenta por los ataques.

En medio del aparente distanciamiento que habría entre los dos, Piqué hace pocas horas confirmó que se encuentran mejor que nunca. Esto se dio por la primera publicación en su cuenta de Instagram con Clara Chía. La imagen tomó por sorpresa a sus seguidores pues, no esperaban que el español diera un paso importante, según sus seguidores.

Aunque no agregó nada a la imagen, uno de los comentarios que más resaltó en medio de su publicación fue el de Jordi Martín, el reconocido paparazzi quien durante años se ha encargado de seguir de cerca la relación que tenía Piqué y Shakira. El hombre aseguró: “Espero que me invitéis a vuestra boda”.

Otros de los comentarios que resaltan en medio de la publicación es que Shakira resulta ser una mujer incomparable, no solo por su belleza sino también por su personalidad. Asimismo, indicaron que claramente, este sería un duro golpe para la barranquillera, pues si bien, ya desde hace algunos meses se confirmó su relación los motivos de infidelidad con Chía es algo que no se podría olvidar. Sin dejar de lado, que también causó conmoción el hecho de que Piqué no agregó nada a la imagen, ni siquiera algunos emoticones para demostrar lo enamorado que estaría.