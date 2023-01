Sara Uribe explicó por qué siempre usa un filtro específico en Instagram

Sara Uribe es una de las figuras más admiradas del mundo del espectáculo colombiano, no solo por su carisma y su peculiar sentido del humor, sino también por su figura, la cual suele recibir muchos elogios en las redes sociales. Pero al igual que muchas celebridades, la joven suele usar los filtros de Instagram para realzar su físico, pero hay uno en específico que no deja de aplicar por una curiosa razón.

La modelo no ha dejado de mostrarse activa en las plataformas digitales durante las últimas semanas, mostrando detalles sobre su experiencia en el reality ‘La Isla de los famosos’ y cómo pasó las fiestas decembrinas.

Y a pesar que la mayoría de los comentarios en sus redes sociales suelen ser positivos, hace varios días comentó que algunos internautas la estaban criticando por abusar de los filtros, indicando que parecía otra persona y que se veía distorsionada.

A propósito de esto, Sara Uribe decidió pronunciarse con una historia en donde aparece completamente al natural, demostrándole a sus detractores que aún sin filtros logra llamar la atención.

“Yo me pongo un filtrico, pues como para verme medio dizque pispa. Pero la gente no soporta verme con un p*** filtro. Entonces, que yo me pongo mucho labio. Gorda, no. Se me ven las arrugas, todo. Estoy sin maquillaje, llena de aceite”, dijo contundentemente en la historia.

El filtro que Sara Uribe casi siempre usa

En el mismo clip, la presentadora también se dirigió a sus haters, pidiéndoles a modo de broma que si bien les da rabia verla con filtros, la dejaran usar uno en específico que es el casi siempre se aplica, y es precisamente el que le ayuda a que sus labios se vean un poco más voluminosos.

“Pero déjame ponerme mi filtrico para que se me vean mis labios así. Yo venía así, toda exótica. Pero no sufras”, concluyó Sara Uribe.