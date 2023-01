¿Pensando en irse de Colombia? Andrés Parra reveló si dentro de sus proyectos está el irse de Colombia

Andrés Parra es un reconocido actor quien ha hecho parte de innumerables producciones en las que se destacan: ‘Pablo Escobar, el patrón del mal’, ‘Casados con hijos’, ‘El señor de los cielos’, entre otras. Si bien, no se le ha visto en los últimos años siendo parte de la televisión colombiana, su pasión por la actuación sigue intacta, pero esta vez en plataformas internacionales.

En medio de esto, también ha incorporado un nuevo hobby esta vez enfocado al ejercicio como lo es el ciclismo. Actividad que se ha convertido en uno de sus mayores enfoques por el momento. Sin embargo, no han pasado desapercibido si Parra dejaría el país de manera definitiva o si, por el contrario, saldría de Colombia simplemente por los proyectos laborales fuera de este.

Ante las repetidas dudas con respecto a la situación el mismo Andrés fue quien se refirió al tema. Teniendo en cuenta las distintas problemáticas que se enfrentan y también, las diversas opiniones de que tiene sobre varios temas. Sin dejar de lado, que también ha sido criticado por su manera de referirse a sus seguidores siendo catalogado como ‘grosero’ e ‘irrespetuoso’.

Y es que en varias ocasiones el reconocido actor ha asegurado que no busca caerle bien a nadie, ni mucho menos que la gente piense igual que él, pero son maneras de hablar y cada persona tiene la suya. En cuanto al rumor de qué abandonaría el país, Andrés aseguró que entre sus planes no tiene contemplado vivir en otro país, es del ‘team’ de los que nunca quisieran irse de Colombia.

Posteriormente, el caleño a través de su cuenta de Instagram, indicó: “Este vividero me hace muy feliz, con todos sus vergueros me hace feliz. Me llena. Me inspira. Me alegra la vida”. A sus declaraciones agregó una imagen con la bandera de Colombia, la cual también estuvo acompañada de algunos árboles a uno de sus costados.

Lo cierto es que a pesar de que muchos actores buscan irse del país con el fin de darse a conocer y ser parte quizás, de nuevas producciones, este no sería una de las prioridades del actor pues, prefiere una vida tranquila y en lo posible alejado de los ruidos de la ciudad y las complejidades que allí, se presentan.