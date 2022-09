¿Andrés Parra celebró su cumpleaños realizándose una cirugía?

Andrés Parra es considerado uno de los mejores actores del país, destacado por su papel en ‘Pablo Escobar, el patrón del mal’ y en ‘Nuevo rico, nuevo pobre’. Si bien, no hace parte de nuevas producciones en medios nacionales, si lo hace para productoras internacionales en las cuales ha triunfado en series como: ‘Belascoarán’ y ‘El Robo del siglo’.

Andrés ha sido admirado en repetidas ocasiones por hablar sin tapujos de cualquier tema, entre estos, la política, los medios de comunicación y de uno que otro personaje de derecha en Colombia. Y es que Parra suele ser muy activo en sus redes sociales, en donde comparte su pasión no solo por la actuación, sino también, por el ciclismo.

Sin embargo, en los últimos días llamó la atención de sus seguidores debido a una fotografía en bata y gorro hospitalario, junto a quien, al parecer, es una enfermera. Ante la publicación, sus seguidores no dudaron en preguntarle de qué se trataba, por medio de un en vivo, el actor le contó a sus seguidores que se sometió a una vasectomía en Profamilia, agregando: “larga vida a la vasecto...mía”.

Posteriormente, aseguró que hacía pública su intervención con el fin de que más hombres se animen a realizarse este procedimiento, el cual se llevó a cabo el pasado 20 de septiembre, luego detalló que no ha tenido mucho dolor, solo una sensación de golpe en su parte íntima. Si bien, no puede hacer fuerza por algunos días, el bajo dolor se presenta al caminar, entre risas resaltó: “cuando me siento la percepción que tengo es de tener vagina”.

El actor reiteró que todo salió muy bien, su intervención fue bastante corta, duró alrededor de 15 minutos y fue efectuada por parte de su EPS. Primeramente, solicitó una cita de valoración para saber como se llevaría a cabo el proceso, aunque estaba convencido de hacerse la vasectomía, un día antes, llegó a arrepentirse por un momento, sin embargo, horas más tarde continuó con su objetivo.

Finalmente, quiso aconsejar a sus seguidores a que no tengan miedo con respecto al tema, pues, por su parte, las mujeres tienen que llevar un proceso más complejo y doloroso a través de la ligadura de trompas, enfatizando: “si ya lo están pensando y están casados, cápense y breve (...) para nosotros es mucho más sencillo, no le coman, no les dé miedo. (..) Profamilia capa demasiados manes al día, tiene mucha experiencia, déjense capar allá guev$n%s”, fueron las palabras del actor.