Javier Ramírez abre debate sobre si los nombres tienen género o no por esta razón

Escoger el nombre de una mascota siempre generará satisfacción y descontento dentro de quienes se acerquen a conocerla, pues la duda sobre lo que es la elección del nombre recaerá directamente sobre el tutor, como el caso de Javier Ramírez.

Puede leer: Así celebra Javier Ramírez poder usar una minifalda y eleva crítica a los estereotipos

Y es que el creador de contendido se confesó fanático de uno de los personajes principales de las series de manga y anime de Cardcaptor Sakura y Tsubasa Reservoir Chronicle, creadas por CLAMP, por lo que decidió llamar a su perrita de esa forma.

Pero cuando ha salido a dar un paseo con la peludita algunas personas le han cuestionado el nombre, ya que consideran que el que le puso corresponde a la forma masculina.

“Antes yo pensaba que los nombres sí tenían género, pero ahora no. Como ustedes saben yo tengo una perrita que se llama Tomoyo, yo le puse Tomoyo por un personaje de un anime que me encanta que se llama Sakura Cardcaptor. Y pues siempre me ha parecido que Tomoyo es un nombre femenino. Pero siempre me pasa lo mismo, alguien ve a Tomoyo me pregunta cómo se llama y me dicen ‘ah es un perrito’ y yo les digo ‘no es perrita’”, contó en primera instancia.

Seguidamente cuestionó sobre que en la sociedad se tengan ya predispuestos los nombres que usarán las personas y no poder identificar al sexo contrario con estos, por lo que dejó un debate abierto en su red social Instagram para la opinión de su comunidad digital.

“Y eso si me ha hecho pensar que los nombres no tienen género, es decir, están ya apartados, si eres hombre solo te puedes llamar de esta forma y si eres mujer solo de esta forma ¿Qué pasa con las personas no binarias?”, remató Javier Ramírez.