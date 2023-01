¿No le gustan mayores? Luisa Fernanda W señaló todo lo que detesta de Pipe Bueno

Luisa Fernanda W se unió a uno de los trends más vistos de TikTok en el que consiste en enlistar cinco cosas que no le gustan de su pareja, dejando ver varias cosas que detesta de Pipe Bueno. Aunque también se expuso para que el cantante dejara en evidencia que le gustaría que ella cambiara.

Esta tendencia en la plataforma digital ha estado presente desde hace varios meses, pero no fue sino hasta hace pocas semanas que ha estado tomando más auge, en especial en lo que respecta a las celebridades. El ejemplo más reciente es del Mateo Carvajal y su novia, Stephanie Ruiz, quienes también se unieron a esto, pero de una manera más cómica.

Puede leer: ¡Como Shakira y Bizarrap! Mateo Carvajal y su novia lanzaron su propia sesión de ‘tiradera’

En el clip de tres minutos se puede ver que Luisa Fernanda W y Pipe bueno aparecen en la pantalla junto a su hijo Máximo, usando ese espacio para relatar todo lo que no le gusta de su otra mitad. Cabe destacar que en el caso de la creadora de contenido, tuvo que anotar todos los detalles en su teléfono porque “casi todo le gusta” de él.

Sin embargo, empezó señalando no entiende por qué cada vez que debe salir lleva a muchas personas consigo. También destacó que en ocasiones se suele perder en su celular, olvidando a quienes están a su alrededor, y que tiene hábitos para dormir incómodos, como por ejemplo que duerme con una almohada entre sus piernas.

Lea también: “La mala mano”: Pipe Bueno sorprende a sus seguidores por su apariencia “de viejo”

Por su parte, Pipe Bueno también aprovechó esta ventana para dejarle claras algunas cosas a Luisa Fernanda W. Pero en sus respuestas no solo deja ver detalles que le molestan al cantante, sino que también es un reflejo de lo que no le gusta a su pareja.

Y es que el joven confesó que al menos una vez a la semana ella le sugiere que se pinte el cabello y que deje a un lado su look con canas, algo que a él no le gusta escuchar. Otro punto que le sugiere la mamá de sus hijos es que se quite la barba con frecuencia, dejando ver que le gusta que él tenga una apariencia más joven.