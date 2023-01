La razón por la que Luisa Fernanda W explotó contra una seguidora luego de mostrar un nuevo vestido

Luisa Fernanda W se enfureció con el comentario que le escribió una seguidora en su cuenta de Instagram, poco después que la creadora de contenido realizara varios videos mostrando un vestido plateado. Luisa empezó explicando que le gustaban los vestidos para hacer los videos y mientras se alejaba de la cámara para mostrar su cuerpo de frente, de perfil y por la parte de atrás. Sin embargo, el comentario de la seguidora la hizo explotar.

“Estos vestidos horman divino y los compro para hacer videos, pero también me los pongo en ciertas ocasiones, salir un fin de semana, con mi pareja o a algo muy puntual; porque yo también tengo otra versión y es que me encanta la ropa urbana, cómoda y esa es la uso en mi diario”, habló inicialmente la creadora de contenido a través de las historias.

Luisa Fernanda W explotó por cometario de una seguidora

De un momento a otro interrumpió la continuidad de lo que estaba diciendo, para advertir que iba a responder un comentario a su más reciente publicación.

“De perfil se ve bien, pero de frente se ve cuadrada”, escribió la seguidora en la publicación, lo que enfureció a Luisa y le dedicó un par de publicaciones en sus historias.

Empezó diciendo: “a ver señora, cuente pues, ¿todo bien en la casa? ¿bien con el autoestima?, porque parece que no está muy bien. Cuando uno se la pasa como criticando a otros por lo que sea y más ¡Opinando del cuerpo de otras personas! ¿En dónde está el empoderamiento femenino? No estamos como para estar hablando del cuerpo de otros. Eso no debería pasar. A ver señora yo le digo a usted una cosas: yo sinceramente amo mi cuerpo como sea, me veo perfecta de frente, de perfil, de espalda y como sea. Aquí lo realmente importante es que estoy completica y esto (muestra las manos) funciona perfecto, porque así es como yo me siento”.

Luego agregó: “yo me siento una chimba, porque para mí soy la más chimba porque soy la protagonista de mi novela, de mi película, de mi vida (...) deje la criticadera, acabé de parir dos hijos”.

La reflexión de Luisa Fernanda W fue decirle a otras mujeres que “así es que ustedes también se tienen que amar, muchas chicas se acomplejan y se dejan llevar por este tipo de comentarios. ¡No! ¡Ojo con eso! Empodérense, no se dejen de nadie (...) creo que me excedí diciendo chimba, pero es que sentirse chimba, es tan chimba. ¡Siéntete chimba!”.