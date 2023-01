¡Como Shakira y Bizarrap! Mateo Carvajal y su novia lanzaron su propia sesión de ‘tiradera’

Shakira y Bizarrap han generado todo tipo de comentarios en las redes sociales gracias al potente tema que ambos sacaron, el cual vino cargado con muchas indirectas para su expareja, Geard Piqué. Y tal parece que el trabajo de los músicos logró inspirar a Mateo Carvajal y a su novia para hacer su propia sesión de ‘tiradera’, pero esta sería con un toque más divertido.

El deportista y su pareja, la empresaria Stephanie Ruíz, han llevado una relación un tanto curiosa desde hace varios meses, mostrando algunas etapas de ‘luna de miel’, con ciertos baches en el camino. Pero tal parece que de momento se encuentran viviendo su mejor momento, ya que incluso se especulaba que llegaron a comprometerse en unas recientes vacaciones que tuvieron en París.

Puede leer: Mateo Carvajal y la atrevida burla que le hizo a una seguidora que criticó sus tatuajes

Y si bien esto no se ha confirmado, lo que sí es seguro es que el par se lleva muy bien y no se mide a la hora de hablar con la verdad. Es por eso que Mateo Carvajal y su novia decidieron armar su propia sesión de tiradera en la que cada uno debía mencionar las cosas que más le molestaba de su pareja, pero había una regla: no debían pelear al respecto.

La primera parte la inició el atleta, enlistando varios de los detalles que le molestaban de su novia. “Una de las cosas que no me gusta de Stephanie es que cuando habla se le sale un micro eructo y empieza a hablar suavecito, y ella no se cuenta y eso le cae a uno”, dijo el joven entre risas mientras ella intentaba callarlo.

Lea también: “Mamarracho”: critican a Mateo Carvajal por llevar este inusual atuendo durante una premiación

Seguidamente, comentó otros detalles que encuentra negativos como que su novia ya no gana tanto dinero como él, además de mencionar que es una persona que camina muy lento.

Cuando llegó el turno de Stephanie, comentó que Mateo Carvajal solía mentir mucho para quedar bien en las publicaciones que hacía en su cuenta de Instagram, es muy desorganizado y hace un gran desorden en el baño cuando se depila, además de destacar que no suele arreglar sus uñas.