Luisa Fernanda W respondió a comentario “tóxico” de un seguidor por salir sin Pipe Bueno

Fue a través de la dinámica de preguntas y respuestas que la creadora de contenido Luisa Fernanda W dio su parte ante el cuestionamiento de un miembro de su comunidad digital.

En la interrogante que le hizo el seguidor se lee: “¿Qué paso con Pipe? ¿Qué te hizo? 🥹🥹 No salgas a fiestas 🎉 sola, salga con Pipe, no se rebaje”. La respuesta de Luisa Fernanda W de inmediato se hizo sentir y con su tono característico decidió contestar ante lo que consideró como un comentario tóxico.

Ante esto en sus palabras habló de la importancia de compartir a solas y que esto nunca ha sido problema para ellas, porque incluso Pipe Bueno, según el ejemplo que citó, lo hace de manera semanal.

“O sea que uno no puede salir de fiesta solo, porque… oiga yo les voy a decir una cosa, este comentario esta demasiado toxico, esta persona es toxica, uno como pareja merece tener su espacio y salir solo. O sea, cómo sería, o sea no cualquier persona podría ser tu pareja, porque no aceptaría que cada ocho días prácticamente esté de rumba, porque Pipe, es más Pipe arma las rumbas y yo no estoy enojada con él”, dijo en primera instancia Luisa Fernanda W.

Indicó que es sano darse un espacio, y que cada pareja pueda salir a disfrutar por este de manera separada, por lo que no duda en hacer lo mismo con el cantante. Y ante el debate aprovechó de mostrar un mensaje de otra seguidora en la que la criticaban por haber salido sin sus hijos a un concierto en Medellín.

“No sé quién le metió en la cabeza a la sociedad o a varias personas que no sé, son muy machistas, que una mujer cuando tiene hijos no puede salir. Digamos en mi caso como mamá me la paso prácticamente cuidando a mis hijos y salgo un ratico y ya, me importa un carajo porque me merezco esas salidas, porque el hecho de tener hijos no significa que no pueda seguir saliendo, no significa que no pueda seguir siendo la mujer que soy, pues que hablen porque eso no me afecta a mí, porque sé la madre que soy”, finalizó.