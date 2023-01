“No estoy segura de vivir en paz”: Margarita Rosa reveló los motivos por los que cerró sus redes sociales

Margarita Rosa de Francisco es una reconocida actriz y presentadora a quien se le vio siendo parte de exitosas producciones como: ‘Café con aroma de Mujer’, ‘Desafío’, ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, entre otros. Si bien, tomó la decisión de abandonar el país con el fin de vivir nuevas etapas en compañía de su pareja esto no ha sido impedimento para que siga al tanto de las distintas situaciones que afronta el país.

Durante y después de las pasadas elecciones presidenciales se le vio muy activa en sus redes sociales defendiendo y apoyando distintos hechos. Desde hace algunas semanas sus seguidores se percataron de su ausencia, especialmente en Twitter, donde su cuenta ha desaparecido. En medio de esto, fueron varios los rumores una posible desactivación de su cuenta o quizás, la perdida de la misma.

La encargada de revelar la situación hace algunos días fue la misma Margarita en medio de una entrevista para el medio de comunicación ‘Cambio’. La caleña aseguró que está cansada de las situaciones de violencia a través de las redes sociales. Teniendo en cuenta los repetitivos insultos que recibía en cada una de sus apariciones. Siendo esta la principal razón para cerrar su cuenta de Twitter.

De Francisco aseguró: “Para mí, lo divertido de Twitter no era tener seguidores, palabra horrible, sino la discusión pública en sí y también las lecturas colectivas”. Pues, en algunas ocasiones la actriz deseaba conocer las percepciones que tenía sus seguidores sobre los distintos temas que afectan al país, en especial, cuando de política se trataba.

Asimismo, reiteró que su decisión fue pensada durante varias semanas, aunque pudo haber seguido en ella y evitar cierto tipo de comentarios, reiteró que esto no resulta ser para nada sencillo. Esto, sin dejar de lado, los errores cometidos en medio de algunas declaraciones, tomando sus acciones como peligrosas y que además en algún momento podrían tener mayores repercusiones. “Si es cierto que hay gente que se influencia por las cosas que uno dice ahí, es mejor retirarse de la escena”, indicó Margarita.

Finalmente, la presentadora dejó claro que su retiro de las redes sociales no se dio solo por las críticas que recibía sino que también por su reacción ante estas. Pues, aseguró que no es muy buena para pelear con los demás, además que no cree en el vivir en paz totalmente, simplemente caminar en medio del conflicto y saber manejar las emociones de la mejor manera posible.