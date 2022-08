El extranjero que enamoró y se llevó de Colombia a Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco actriz, presentadora y escritora colombiana, recordada por su protagónico en la novela “Café con aroma de mujer”, la cual volverá a estar a las pantallas de la televisión colombiana desde este martes 16 de agosto. Además, ha sido reconocida por estar activa durante las pasadas elecciones presidenciales y por supuesto, una de las mayores opositores del gobierno Duque.

De Francisco hace 12 años vive en Miami en compañía de su pareja el holandés Will van der Vlugt. El hombre es un conocido productor, director de fotografía, divorciado y padre de dos hijos y según algunas declaraciones de Margarita suelen compartir un mismo estilo de vida.

En 2009 comenzó su relación, para ese tiempo, el BlackBerry era la forma de comunicación predilecta y así, fue como se conocieron. Tras varias citas el amor surgió entre Will y Margarita. Si bien, para ese momento la actriz no esperaba mucho de sus relaciones luego de tres separaciones, aseguró que estaba abierta al enamorarse y porque no compartir su vejez junto a su pareja. Margarita agregó que nunca se había sentido tan plena en sus relaciones amorosas.

De acuerdo a algunas publicaciones en sus cuentas, el holandés suele disfrutar tomarle fotografías a diferentes lugares, animales, cosas, entre otras. Estas suelen colgarlas en su apartamento demostrando el valor que tiene cada una de ellas en su relación y el impacto que ha generado en sus vidas. Actualmente Margarita se encuentra estudiando filosofía en la UNAD y asegura que lleva una vida muy pacífica con su pareja y sus otros grandes amores, sus dos gatos.

Además, la presentadora reveló que ha sido una fiel defensora de los animales a quienes cuida y defiende, afirma: “lo más parecido al amor puro es el que siento por mis animales. A las personas que queremos no se les puede decir toda la verdad de lo que somos, no lo resistirían. A mis amados les reclamo, espero de ellos su amor, su validación; también me impactaría su verdad. El ser humano no soporta que su amado se oculte”.

Por otra parte, también se refirió a su relación con la comida. Si bien, la disfruta ahora más que en el pasado todavía existe esa voz del “no engordar”. De Francisco enfatizó que luego de muchos años entendió que no debe darle consejos sobre el mejor tipo de alimentación que se debería tener, pues ella no es experta en el tema. Asimismo, afirmó que hace ejercicio para estar delgada aunque está intentando cambiar sus hábitos por motivos éticos y su paso a paso hacia el veganismo.