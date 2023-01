“Más de una abuela revolcándose”: Tatán Mejía es criticado por mostrar productos ‘indebidos’ en sus redes

Maleja Restrepo dijo que ya no le alcanza para poder hacer mercado Foto: Instagram @maleja_restrepo

Tatán Mejía es un reconocido corredor de Freestyle Motocross colombiano. Pero, también, el manizaleño desde hace algún tiempo ha buscado darse a conocer a través de las redes sociales en compañía de su pareja, Maleja Restrepo. Ambos han logrado captar la atención de las redes sociales a partir de sus divertidos clips sin dejar de lado, su participación en algunos realities del canal RCN.

Desde hace algunos días la pareja se encuentra en Los Ángeles, disfrutando de una nueva producción de Prime video. En medio de esto, se tomaron el tiempo de visitar algunos lugares icónicos de la ciudad. En los que tomaron por sorpresa a sus seguidores al mostrar algunos de los sitios de venta de marihuana presente en varios productos.

El encargado de compartir la información fue Tatán quien en principio publicó la imagen de un dulce de tres leches, al cual agregó: “Weed de tres leches. Más de una abuela revolcándose”. Seguidamente, indicó que Maleja se había quedado explorando los almacenes con el fin de elegir uno de los productos que más fuese de su preferencia.

Momentos más tarde aseguró que la ‘weed’ en Colombia se conseguía a partir de los dilers, que en varias ocasiones resultaban ser algunos de los hombres más buscados en Colombia por las autoridades. Pero, por el contrario, en Estados Unidos existen almacenes en los cuales se permite la venta de varios alimentos que contienen esta droga psicoactiva.

La cara de sorpresa por parte de Tatán no faltó e incluso los comentarios respecto a sus declaraciones no se hicieron esperar, en donde indicaron que no debería utilizar sus redes sociales para mostrar este tipo de situaciones. Asimismo, referirse a varias de las abuelas, ya que, se puede llegar a sorprender por las opiniones encontradas dentro de esta población.

También hubo quienes apoyaron sus cortas palabras dejando ver que este tipo de negocios debería estar presente en Colombia, pues son varias las personas que aprovecharían la venta de cada uno de estos productos.