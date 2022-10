Tatán Mejía se despacha contra quienes critican la forma en la que cría a sus hijas

Las redes sociales se han convertido no solo en una ventana para mostrar el día a día, sino una plataforma para elevar críticas y opiniones, que no son requeridas en la mayoría de los casos, de parte de los seguidores como el caso de lo ocurrido con Tatán Mejía.

Y es que el deportista y exestrella de ‘Master Chef Celebrity Colombia’ contó muy molesto cada una de las “observaciones” que le hacen a diario sobre el cuidado de sus hijas, por lo que como padre salió en defensa de sus formas.

“Hay un par de mensajes de aquí. Que mi hija muy despeinada, que la peine; que mi hija porqué duerme conmigo, que la saque; que mi hija porqué no fue al colegio hoy, que la lleve al colegio”

Seguidamente instó a cada una de las personas que lo han criticado a hacer con sus hijos lo que tanto les desagrada de él, ya que cada quien tiene su estilo para la crianza de sus hijos y aprovechó de mandarlos a buscar ayuda, por meterse en la vida de los demás.

“Si usted quiere mandar todos los días a su hija al colegio, mándelas; si usted no quiere que sus hijos duerman con usted, sáquelos de su cama; si usted quiere peinar a sus hijos, péinelos. Pero si a usted le incomoda que mi hija duerma en mi cama, que mi hija no esté peinada, y que mi hija no vaya al colegio, si eso le incomoda… ¡Busque ayuda! La necesita de verdad”

— Tatán Mejía